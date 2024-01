Polizei Bochum

POL-BO: 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen (26) fest

Herne (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Bochum

Ein 25-jähriger Bewohner einer Herner Unterkunft ist am Freitagmorgen, 19. Januar, durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm kurz darauf einen dringend tatverdächtigen Mitbewohner (26) fest.

Nach ersten Ermittlungen ist es zwischen den beiden syrischen Staatsangehörigen in der Flüchtlingsunterkunft an der Buschkampstraße gegen 2.40 Uhr zu einem Streit gekommen. Im weiteren Verlauf griff der 26-Jährige den 25-Jährigen mit einem Messer an und fügte ihm mehrere Stichverletzungen zu. Der lebensgefährlich verletzte 25-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wo er intensivmedizinisch behandelt wird.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 26-Jährigen kurz darauf in der Nähe fest. Er wird zeitnah einem Haftrichter vorgeführt.

Die Mordkommission unter Sachleitung von Staatsanwalt Danyal Maibaum hat noch in Nacht ihre Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

