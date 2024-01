POL-BO: Politisch motivierte Schmierereien in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Am Freitagabend, 19. Januar, wird in der Bochumer Innenstadt eine Demonstration stattfinden, die voraussichtlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen wird. Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich am Abend wenn möglich zu umfahren. Die Versammlung, organisiert von einer Privatperson, findet von 19 Uhr bis 21.30 Uhr statt. Zwischenzeitlich ...

