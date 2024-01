POL-BO: Autofahrer (84) setzt zurück, Beifahrerin (82) wird schwer verletzt

Witten (ots) - Am heutigen 17. Januar, gegen 1.40 Uhr, kam es in Witten an der Breddestraße zu einem Brand. Nach bisherigem Stand ist nicht auszuschließen, dass ein 70-jähriger Bewohner einer Seniorenwohnanlage in seinem Bett eine Zigarette geraucht hatte. Es kam zu einem Brand, bei dem der 70-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Er wird stationär in einem Krankenhaus behandelt. Im Zuge der Evakuierung der ...

mehr