POL-BO: Demonstration in Bochum: Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Am Freitagabend, 19. Januar, wird in der Bochumer Innenstadt eine Demonstration stattfinden, die voraussichtlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen wird. Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich am Abend wenn möglich zu umfahren.

Die Versammlung, organisiert von einer Privatperson, findet von 19 Uhr bis 21.30 Uhr statt. Zwischenzeitlich korrigierte dieser die Anzahl aufgrund von Erfahrungen aus Essen und Köln auf rund 1.000 Personen.

Der Aufzug startet und endet am Kurt-Schumacher-Platz (Bochum Hbf). Die geplante Wegstrecke führt über folgende Straßen: Kurt-Schumacher-Platz - Südring - Kortumstraße - Kerkwege - Viktoriastraße - Königsallee - Alte Hattinger Straße - Dibergstraße - Bessemerstraße - Hattinger Straße - Hans-Schalla-Platz - Oskar-Hoffmann-Straße - Universitätsstraße - Kurt-Schumacher-Platz.

Es wird voraussichtlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei empfiehlt deshalb, die Innenstadt im genannten Zeitraum weiträumig zu umfahren. Die Polizei wird die Versammlung begleiten, um die Sicherheit der Teilnehmenden im Straßenverkehr zu gewährleisten. Sie appelliert an die Teilnehmenden, friedlich zu demonstrieren.

Während der Demonstration werden aktuelle Informationen, insbesondere zu weitergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen, auf dem X-Account (vormals Twitter) der Polizei Bochum veröffentlicht.

