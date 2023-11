Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Einfamilienhaus

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Waggum

02.11.23, 17.20 - 19.40 Uhr

Unbekannte Täter entwenden Wertgegenstände

Am Donnerstagabend meldete sich eine 75-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Waggum bei der Polizei und gab an, dass bei ihr eingebrochen worden sei.

Eine entsandte Funkstreifenbesatzung bestätigte den Einbruch und informierte zuständige Kollegen der Kriminalpolizei. Täter konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Angaben zufolge, habe die 75-Jährige das Haus am frühen Abend gegen 17.20 Uhr verlassen. Gegen 19.40 Uhr sei sie nach Hause zurückgekehrt und habe den Einbruch bemerkt.

Den Spuren nach haben sich Unbekannte durch Gewalteinwirkung auf ein Fenster Zugang zum Haus verschafft und diverse Räumlichkeiten durchsucht. Nach Aussage der Geschädigten wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Die Schadenssumme belaufe sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten vor Ort Spuren und fertigten eine Strafanzeige wegen Einbruchdiebstahl.

Durch die unbekannten Täter wurde vermutlich ein akustischer Alarm ausgelöst, woraufhin möglicherweise Personen aufmerksam geworden sind.

Diesbezüglich sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell