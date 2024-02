Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Einbruchdiebstähle

Zwischen Dienstag, 13. Februar 2024, 23.00 Uhr, und Mittwoch, 14. Februar 2024, 15.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Restaurant an der Werlter Straße ein und entwendeten Kleidung und Bargeld. Am Mittwoch, 14. Februar 2024, gegen 03.40 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung an der Lastruper Straße und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Lindern unter Tel.: 05957 967790 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen auf dem Schulgelände der Berufsbildenden Schulen in der Museumstraße abgestellten grauen CHANGZHOU E-Scooter NIU KQ12 Pro. Der Scooter hat grüne Streifen um die Felgen. Auf der Trittfläche befindet sich ein auffälliger weißer Schriftzug "Make Life Electric" mit Pfeil. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - versuchter Einbruch

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, gegen 19.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Wohnungstür in der Mozartstraße zu öffnen. Als die 21-jährige Bewohnerin das Licht einschaltete, flüchteten mindestens zwei Personen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, wurde gegen 22.10 Uhr in der Bahnhofsallee ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,50 Promille. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde in einer Hosentasche ein kleiner Plastikbeutel mit Amphetaminen aufgefunden und beschlagnahmt. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Essen (Oldenburg) - Unfallflucht

Zwischen Sonntag, 11. Februar 2024, 14.00 Uhr, und Dienstag, 13. Februar 2024, 05.30 Uhr, kam es auf dem Betriebsgelände eines Lebensmittelherstellers im Kartoffelweg zu einer Unfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den schwarzen AUDI Avant eines 36-Jährigen aus Essen (Oldenburg) im Bereich der hinteren rechten Tür und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Geschwindigkeitskontrollen

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, im Zeitraum von 09:50 Uhr bis 12:00 Uhr wurden im Bereich der Bundesstraße B72, Parkplatz Soestetal, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Erlaubt ist in diesem Bereich 100 km/h. Kontrolliert wurden Fahrzeugführer ab einer Geschwindigkeit von 16 km/h vorwerfbar zu schnell. Insgesamt konnten vier Verstöße festgestellt werden. Negativ aufgefallen ist ein Fahrzeugführer aus Melle, welcher mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 173 km/h gemessen worden war. Den 30-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld von 700,00 Euro, 2 Punkte in Flensburg, sowie ein 3-monatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell