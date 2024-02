Cloppenburg/Vechta (ots) - Lindern - Einbruchdiebstähle Zwischen Dienstag, 13. Februar 2024, 23.00 Uhr, und Mittwoch, 14. Februar 2024, 15.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Restaurant an der Werlter Straße ein und entwendeten Kleidung und Bargeld. Am Mittwoch, 14. Februar 2024, gegen 03.40 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung an der Lastruper Straße und entwendete Bargeld. ...

