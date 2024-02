Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines E-Scooters

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, zwischen 16.20 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den vor einer Kirche in der Overbergstraße abgestellten SEGWAY Kick-Scooter, Modell FDN, einer 18-Jährigen aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooters

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, zwischen 16.20 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den vor einer Kirche in der Overbergstraße abgestellten SEGWAY Kick-Scooter, Modell FDN, einer 18-Jährigen aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Damme - Einbruch in Kellerräume

Zwischen Montag, 12. Februar 2024, 15.00 Uhr, und Dienstag, 13. Februar 2024, 15.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in Kellerräumlichkeiten eines Mehrparteienhauses in der Lindenstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: 05491 999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, kam es um 07.10 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Damme beabsichtigte, vom Jugendherbergsweg in die Mühlenstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, auf dem Radweg fahrenden, 21-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Fahrrad und am PKW. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 52-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Schornsteinbrand

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, kam es gegen 19.00 Uhr bei einem Wohnhaus in der Grappershauser Mark zu einem Schornsteinbrand. Der 79-jährige Bewohner alarmierte die Feuerwehr. Als die 23 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen-Vörden mit 5 Fahrzeugen vor Ort eintrafen, war der Brand bereits eigenständig erloschen. Es entstand weder Gebäude-, noch Personenschaden.

Vechta - Brand

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, 10.25 Uhr, geriet in Vechta, Gerstenkamp, in der Wohnung eines Mehrparteienhauses, ein auf dem Herd liegendes Handtuch in Brand. Das Feuer konnte durch einen Hausbewohner eigenständig gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war mit 5 Fahrzeugen und 26 Kameraden vor Ort. Sie lüftete die verrauchte Wohnung durch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1500,00 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Vechta - Sachbeschädigung an Fahrrad und Fahrradanhänger

Von Freitag, 09. Februar 2024, 17.00 Uhr, bis Montag, 12. Februar 2024, 06.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Dehlenkamp, auf das Grundstück eines Mehrparteienhauses. Hier zerstachen die Reifen eines Kinderfahrrades sowie eines Fahrradanhängers. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, 12.45 Uhr, befuhr eine 56-Jährige aus Visbek mit einem Pedelec die Pestalozzistraße in Visbek. Im Bereich einer Sackgasse kollidierte sie in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Pedelec-Fahrer. Die 56-jährige stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der 63-jährige blieb unverletzt.

Goldenstedt - bewaffneter Mann bedroht kurz vor Ladenschluss die Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, kam es kurz vor Geschäftsschluss gegen 19.55 Uhr zu einem Überfall auf einen Verbrauchermarkt in der Vechtaer Straße. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte eine 30-jährige Mitarbeiterin an der Kasse des Marktes mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und entwendete Bargeld. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: -ca. 185 cm groß, -bekleidet mit einer orangefarbenen Arbeitshose mit mehreren Reflektorstreifen, schwarzer Übergangsjacke, schwarzer Wollmütze, weißen Handschuhen und schwarzer FFP2-Maske. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: 04444 967220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell