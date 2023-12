POL-MK: Randale in Discounter

Iserlohn (ots) - Am Westhang haben Unbekannte bereits in der Nacht zum Dienstag vergangener Woche den Katalysator eines grauen Opel T98 abgetrennt und gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montag bei der Polizei angezeigt. Unbekannte sind am Wochenende in eine Fabrikhalle an der Teichstraße eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme am ...

mehr