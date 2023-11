LPI-J: Nachts im Baumarkt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Rausdorf: Durch den Fahrzeugnotruf wurde am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall bekannt. Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw Ford befuhr die Kreisstraße aus Großbockedra kommend in Richtung Rausdorf. In einer Engstelle kam ihn dann ein Fahrzeug entgegen, woraufhin der junge Mann nach rechts lenkte. Hier kam dieser mit den Rädern auf die Bankette und fortfolgend in den Straßengraben. Hier ...

