Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 16.02.2024 bis 17.02.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.02.2024 wurde gg 11:00 Uhr der Führer eines Transporters in Goldenstedt angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten u.a. fest, dass die Fahrerlaubnis des 32 - jährigen Fahrzeugführers aus Unna abgelaufen war und er zudem unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lohne: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

Am 16.02.2024 beabsichtigte gg 13:30 Uhr ein 66 - jähriger PKW - Fahrer aus Lohne vom Fahrbahnrand des Gewerberinges loszufahren. Hierbei übersah einen auf dem Gewerbering fahrenden 37 - jährigen Radfahrer aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Lohne: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Am 16.02.2024 ist es gg 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Brägeler Straße in Lohne gekommen. Ein 77 - jähriger Fahrer eines Daimler -Benz aus Lohne beabsichtigte von der Straße Am Grevingsberg auf die Brägeler Straße einzubiegen. Hierbei achtete er nicht die Vorfahrt eines 24 - jährigen Mannes aus Steyerberg, der mit seinem PKW VW die Brägeler Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zugezogen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell