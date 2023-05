Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen

Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in Restaurant PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 10.05.2023 gegen 22.00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße von Edingen ein Brandgeschehen, wobei eine angrenzende Gaststätte in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein an die Gaststätte angrenzender Geräteschuppen geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf die Hausfassade der Gaststätte über. Durch die 42 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen konnte ein vollständiges Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Der Schaden wird derzeit auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

