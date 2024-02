Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Amphetamin an der Nase

Edenkoben (ots)

Anhaftungen von Amphetamin an der Nase überführten am Dienstagabend (13.02.20224, 22.45 Uhr) bei einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße einen 20 Jahre alten Autofahrer. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der Fahrer sehr nervös war und ständig seine "Nase hochzog". Während eines Schnelltests gab er zu, vor der Kontrolle Amphetamin konsumiert zu haben. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Fahrzeugschlüssel wurden einkassiert. Bei seiner Personendurchsuchung konnte weiteres Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell