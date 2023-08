Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Tag der offenen Tür beim Löschzug Ratingen-Lintorf

Ratingen (ots)

Ratingen, Voisweg, 28.08.23, 18:30 Uhr

Endlich ist es wieder soweit! Der Löschzug Lintorf präsentiert mit Stolz sein vielseitiges Programm für den bevorstehenden Handwerkermarkt. Selbstverständlich dürfen die Präsentation der Einsatzfahrzeuge und Vorführungen am Tag der offenen Tür nicht fehlen. Neben den beiden Löschfahrzeugen werden auch die beeindruckende Drehleiter sowie das speziell für die Waldbrandbekämpfung ausgerüstete Tanklöschfahrzeug für faszinierende Einblicke sorgen. Die Veranstaltung beinhaltet nicht nur Vorführungen der Fahrzeuge und Einsatzübungen, sondern hebt auch die Entwicklung der Ausrüstung und Einsatztaktik zwischen den frühen 1900er Jahren und heute hervor. Besonders die historische Übung verspricht, für so manche Lacher zu sorgen. Und natürlich wird auch das leibliche Wohl nicht vernachlässigt. Neben Bier und Softdrinks erwarten Sie die legendären LZ4 Pulled-Pork-Burger. Außerdem wird unsere kulinarische LZ4-Löschbar mit einer reichhaltigen Auswahl an frischen, alkoholischen und alkoholfreien Cocktails ihr Comeback feiern. Und die jüngsten Besucher kommen natürlich auch nicht zu kurz: In der Fotobox können Erinnerungsfotos vor einem Feuerwehr-Hintergrund geschossen werden. Zudem stehen zwei große Hüpfburgen bereit, um für spaßige Abenteuer zu sorgen. Übrigens: Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft genügend helfende Hände in Lintorf zur Verfügung stehen, werden kontinuierlich neue Mitglieder gesucht. Der Tag der offenen Tür bietet eine hervorragende Gelegenheit, bei Interesse ins Gespräch mit den Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs Lintorf zu kommen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

