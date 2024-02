POL-PDLD: B10 - Überwachung Nachtfahrverbot/ Zwei Unberechtigte müssen wenden

Wörth (ots) - Am 10.02.24 zwischen 18.00h und 18.30h wurden an einem PKW in Wörth-Maximiliansau in der Eisenbahnstraße an einem PKW beide hinteren Reifen zerstochen. Der PKW stand zur Tatzeit in einem Hof. Ob die Reifenstechereien Teil einer Serie sind, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de an. Rückfragen bitte an: ...

