POL-PDLD: Germersheim - getunte Fahrzeuge im Visier

Silz (ots) - In der Zeit von 06.02. bis 10.02.2024, wurden mehrere Fensterscheiben an den Vereinsheimen des Tennis- und des Fußballvereins am Silzer See, durch das Beschießen mit einem Luftgewehr beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird mit mehr als 2000.- Euro beziffert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen ...

