POL-PDLD: Jockgrim - Trunkenheit im Verkehr

Kandel (ots) - Am vergangenen Wochenende versuchten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße einen Lagerraum aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte an der robusten Tür. An dieser entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: 07271-9221-1803 ...

