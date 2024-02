POL-PDLD: Kandel - versuchter Einbruch

Landau (ots) - Am 12.02.2024 schlugen unbekannte Täter in einem Zeitraum von 18 Uhr - 20 Uhr an einem PKW die Scheibe der Beifahrerseite ein. Der PKW war hierbei in der Schneiderstraße in Landau geparkt. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per ...

mehr