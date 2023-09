POL-DA: Bischofsheim: 77 "Sachen" zu schnell - Drei Monate Fahrverbot drohen

Darmstadt (ots) - Ein 13 Jahre alter Junge wurde am Mittwochabend (27.09.), gegen 19.00 Uhr, in der Bachstraße in Arheilgen von drei Unbekannten bedroht. Sie entrissen dem 13-Jährigen in der Folge dessen Umhängetasche samt Inhalt und flüchteten mit der Beute zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst ergebnislos Die drei Angreifer sind allesamt zwischen 14 und 20 Jahren alt. Einer der ...

