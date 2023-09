Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: E-Bikes nach nächtlichem Einbruch in Fahrradgeschäft erbeutet

Dieburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (27.09.) verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft in der Frankfurter Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten über das Dach in das Geschäft ein.

Im Anschluss ließen die Täter mehrere E-Bikes mitgehen und flüchteten mit ihrer Beute vom Tatort. Wie viele Räder entwendet wurden und wie hoch der Schaden ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kripo zeigen.

Die zuständige Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell