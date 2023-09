POL-DA: Lorsch: Autoaufbruch auf Waldparkplatz

Trebur (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (28.09.), gegen 1.15 Uhr, haben Einbrecher eine Bäckerei in einem Einkaufsmarkt in der Diamantstraße heimgesucht. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu dem Verkaufsraum. Dort suchten sie erfolglos nach Beute in einem Safe und den Kassen. Die Kriminellen flüchteten anschließend ...

