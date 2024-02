POL-PDLD: Landau - THC positiv

Schweigen-Rechtenbach (ots) - Zu einem Raubüberfall kam es am späten Sonntagabend, den 11.02.2024, in Schweigen-Rechtenbach. Der 59-jährige Geschädigte hatte zunächst über das Internet Kontakt zu einer ihm unbekannten Person und man vereinbarte ein Treffen an einer Grillhütte in der Nähe des Landschaftsweihers. Als der Geschädigte gegen 22:15 Uhr an der Örtlichkeit eintraf, wurde er von drei maskierten Personen ...

