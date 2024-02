Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Überfall auf einen Mann in Schweigen-Rechtenbach

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Zu einem Raubüberfall kam es am späten Sonntagabend, den 11.02.2024, in Schweigen-Rechtenbach. Der 59-jährige Geschädigte hatte zunächst über das Internet Kontakt zu einer ihm unbekannten Person und man vereinbarte ein Treffen an einer Grillhütte in der Nähe des Landschaftsweihers. Als der Geschädigte gegen 22:15 Uhr an der Örtlichkeit eintraf, wurde er von drei maskierten Personen erwartet, die ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe, augenblicklich zur Aushändigung von Bargeld aufforderten. Anschließend schlugen die Täter auf den Geschädigten ein, woraufhin dieser seine Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages aushändigte. Die drei Personen flüchteten nach der Tat in eine unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail, unter kilandau.k5@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden.

