Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer kollidiert im Lennetal mit Ampelmast - 24-Jähriger leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Hagen-Lennetal (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (13.07.2023) im Lennetal leicht verletzt. Gegen 17.30 Uhr fuhr der Hagener mit seinem schwarzen BMW über die Verbandsstraße in Richtung Hohenlimburg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem Ampelmast am rechten Fahrbahnrand. Der BMW kippte auf die Fahrerseite, drehte sich um die eigene Achse und kam so zum Stehen. Ersthelfer kippten das Auto zurück auf die Reifen und befreiten den 24-Jährigen, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Verbandsstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell