POL-HA: LKW mit 21 Mängeln und gefälschter TÜV-Plakette unterwegs

Hagen (ots) - Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei kontrollierten am Dienstag (11.07.2023) in Altenhagen, Wehringhausen sowie am Hauptbahnhof bis in den späten Nachmittag hinein eine Vielzahl an Personen und stellten Rauschgift und einen Schlagstock sicher. Am Bodelschwinghplatz hatte ein 40-jähriger Mann illegale Heroinersatzprodukte dabei. Gegen 13.30 ...

mehr