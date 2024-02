Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Radios aus mehreren Fahrzeugen entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, 31. Januar 2024, 12.30 Uhr und Donnerstag, 8.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Radio aus einem VW Sharan, welcher im Störweg stand.

In einem ähnlichen Zeitraum, zwischen Mittwoch, 31. Januar 2024, 22.00 Uhr und Donnerstag, 1. Februar 2024, 5.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem verschlossenen VW Sharan das Multimedia Radio. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit im Schwanenweg. Weitere Fahrzeuge wurden auch im Rebhuhnweg sowie im Barschweg angegangen. Auch hier wurde jeweils ein Radio aus einem Skoda sowie einem VW Caddy gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen(Oldenburg) - Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Zeit zwischen Mittwoch, 31. Januar 2024, 23.00 Uhr und Donnerstag, 1. Februar 2024, 6.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kleinkraftrad der Marke MBK, welches gesichert auf dem Hof eines Grundstücks in der Löninger Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Fahren trotz Fahrverbot

Am Donnerstag, 1. Februar 2024, gegen 22.55 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Nikolausdorfer Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei mussten sie feststellen, dass noch ein Fahrverbot für einen Monat wirksam war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 1. Februar 2024, gegen 18.40 Uhr, fuhr ein 33-jähriegr Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Thujaweg und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Molbergen - Außenspiegel beschädigt

Am Donnerstag, 1. Februar 2024, um 8.35 Uhr, fuhr eine 27-jährige Autofahrerin auf der Ermker Straße in Richtung Molbergen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW, wodurch ein leichter Sachschaden am linken Außenspiegel des VW Polo entstand. Möglicherweise könnte der Fahrer des LKW den Unfall aus Sicht der Autofahrerin nicht bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

