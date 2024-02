Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Emstek - Verkehrsrowdy gestellt

Ermittlungsverfahren wegen Verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Kennzeichenmissbrauch eingeleitet

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 27. Januar 2024, gegen 20.46 Uhr, fuhr ein Polizeibeamter privat auf der B69/Emsteker Straße in Fahrtrichtung B72/Cloppenburg. Hier wurde er plötzlich von hinten von einem Autofahrer mit einem Opel nach der Abzweigung von der Hansestraße mit rasanter Geschwindigkeit überholt. Hier blieb der Autofahrer für mehrere hundert Meter auf der Gegenfahrbahn. Erst als Gegenverkehr ersichtlich wurde, lenkte er nach rechts auf seine Fahrspur ein. Daraufhin versetzte sich der Polizeibeamte in den Dienst und folgte dem Pkw.

Der Fahrer überholte weiter riskant und fuhr dabei u.a. auf der Gegenfahrbahn weiter. Während der Fahrt setzte dieser nicht vorschriftsmäßig und wahllos die Fahrtrichtungsanzeiger sowie den Warnblinker. Darüber hinaus fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit. Außerdem schaltete er irgendwann seine Fahrzeugbeleuchtung komplett aus und fuhr daraufhin in vollkommener Dunkelheit weiter und überholte dabei ein Fahrzeug. Nach dem Überholvorgang schaltete er das Licht wieder ein.

Kurz vor Cloppenburg verlor der Polizeibeamte den Fahrer des Opels aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit aus den Augen. In der Annahme, dass dieser womöglich in Bethen abgefahren sein könnte, nahm er diese Ausfahrt, konnte ihn jedoch nicht antreffen. Im Bereich der Friesoyther Straße kam ihm der gesuchte Opel jedoch entgegen. Er nahm erneut die Verfolgung auf. Im Bereich des Garreler Wegs verlangsamte der Fahrer des Opels die Fahrt und der Polizeibeamte konnte sich vor ihn setzen und ihn zum Halten anregen.

Hier traf der Polizeibeamte auf den 41-jährigen Autofahrer aus Vechta und seinen jugendlichen Sohn. Zur Sachverhaltsaufnahme wurde ein Streifenwagen hinzugezogen. Angesprochen auf dessen riskante Fahrweise, zeigte sich der Fahrer nicht einsichtig.

Aufgrund seiner rücksichtlosen und gefährlichen Fahrweise sowie der Gefährdung seines Sohnes wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass durch das Ausschalten der Beleuchtung ein Kennzeichenmissbrauch vorliegen könnte.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die durch seine Fahrweise auf der B69 sowie der B72 gefährdet wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

