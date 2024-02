Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Garrel - Taxifahrer fingiert Raubtat

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bezug: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5669218)

Am 11.12.2023 wurde von einem Raub zum Nachteil eines Taxifahrers in Garrel/Falkenberg berichtet.

Den Angaben des 49-jährigen Geschädigten zufolge war er in den frühen Morgenstunden des 10.12.2023 Opfer eines Raubes geworden. Ein Unbekannter habe ihn mit einem Gegenstand bedroht und ihn geschlagen. Nach Herausgabe der Tageseinnahmen sei der Mann geflohen.

Die zuständigen Beamten und Beamtinnen haben unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Der Geschädigte wurde mehrfach zum Vorfall befragt. Auch technische Daten, wie Mobiltelefone, wurden ausgewertet.

Das Ergebnis dieser Maßnahmen ließ bei den Ermittlern Zweifel an den Angaben des Geschädigten aufkommen. In enger Abstimmung mit dem zuständigen Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Geschädigten angeregt. Am 30.01.2024 fand dann die Durchsuchung seiner Wohnanschrift statt.

Im Laufe der Durchsuchungsmaßnahmen räumte er ein, den Raub frei erfunden zu haben. Der 49-Jährige Garreler wird sich nun wegen Vortäuschung eines schweren Raubes strafrechtlich verantworten müssen.

