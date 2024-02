Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Widerstand gegen Polizeibeamte

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5703915

Wie bereits berichtet, war es am Dienstag, 30. Januar 2024, zu einer Bedrohungshandlung durch einen bis dahin unbekannten Mann gekommen. Dieser hatte mit einer Waffe auf Personen und Fahrzeuge gezielt. Am Mittwoch, den 31. Januar 2024, gegen 16.03 Uhr, kam es erneut zu Hinweisen, wonach eine Person in der Langen Straße an einer Waffe hantieren sollte. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte ein 36-jähriger Mann aus Barßel im Bereich der Ammerländer Straße angetroffen werden. Zunächst versuchte er sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte jedoch durch die Polizeibeamten gestellt werden. Hierbei widersetzte er sich und trat einem Polizeibeamten gegen das Schienbein. Zwei hilfsbereite Bürger unterstützen die Polizeibeamten dabei, den Mann unter Kontrolle zu bringen. Bei dem Mann konnte schließlich eine Spielzeugwaffe aufgefunden werden. Er wurde zur Dienststelle gebracht und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den Mann wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Saterland/Sedelsberg- Sachbeschädigungen an Wohnhaus

Zwischen Montag, den 22. Januar 2024, gegen 00.00 Uhr und Mittwoch, den 31. Januar 2024, um 13.24 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Personen mehrere Fenster eines Wohnhauses an der Hauptstraße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 31. Januar 2024, gegen 07.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Thülsfelder Straße. An der Kreuzung zur B72 wollte er diese in Richtung der Straße Am Peterwald überqueren und kollidierte mit der bevorrechtigten, 23-jährigen Saterländerin, die mit ihrem PKW die B 72 befuhr. Die 23-jährige Autofahrerin, der 22-jährige Autofahrer sowie seine 20-jährige Beifahrerin aus Friesoythe wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell