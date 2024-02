Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Fahrzeugdiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 30. Januar 2024, 16.00 Uhr und Mittwoch, 31. Januar 2024, 12.25 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen weißen Renault Trafic, Baujahr 2019, welcher auf dem Gelände eines Autohauses in der Otto-Hahn-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 30. Januar 2024, gegen 12.50 Uhr, fuhren eine 59-jährige Fahrradfahrerin und eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrrad auf dem Radweg vom Alten Emsteker Weg aus kommend in Richtung Werner-Eckart-Ring. Hier wollte die 59-jährige Cloppenbugrerin die Straße über eine Verkehrsinsel passieren. Dabei fuhr ihr der unbekannte Fahrradfahrer seitlich ins Rad. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Der andere Beteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er soll ca. 40 bis 45 Jahre alt und ca. 168cm groß gewesen sein. Er trug eine dunkelblaue Steppjacke, eine schwarze Hose. Der Mann soll dunkle Haare und eine Halbglatze getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person

Am Mittwoch, 31. Januar 2024, gegen 13.00 Uhr, wollte ein Autofahrer vom Kessener Weg nach rechts auf die Löninger Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem jugendlichen Fahrradfahrer aus Cloppenburg, der auf dem Radweg an der Löninger Straße den Kessener Weg querte. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche am Arm schwer verletzt. Der Autofahrer stieg aus und wollte augenscheinlich zunächst wieder wegfahren. Erst nachdem der Jugendliche fragte, ob man nicht Personalien austauschen wolle, schrieb sich der Mann die Telefonnummer des Jugendlichen auf, ohne jedoch seine eignen Daten zu hinterlassen und entfernte sich von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte jedoch den Autofahrer erkannt. Der Jugendliche informierte seine Mutter und suchte mit ihr ein Krankenhaus auf. Anschließend zeigten sie den Unfall bei der Polizei an. Bei dem Autofahrer soll es sich um einen 75-jährigen Mann aus Cloppenburg handeln.

