Polizei Bonn

POL-BN: Alkohol und Drogen am Steuer: Schwerpunkteinsatz in Bonn, Bornheim und Königswinter

Bonn, Bornheim, Königswinter (ots)

Am Dienstag (30.01.2024) nahmen Beamtinnen und Beamte der Bonner Polizei bei Alkohol- und Drogenkontrollen berauschte Fahrzeugführer in den Fokus. Kontrolliert wurde dabei zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr an der Bleibtreustraße in Bornheim, in Bonn-Auerberg, der Weststadt und am Grünen Weg in Königswinter. Im Einsatzverlauf wurden von den Einsatzkräften der Kradgruppe, des Verkehrsdienstes und der Polizeiinspektionen 1 und 2 insgesamt 80 Fahrzeuge und 110 Personen überprüft. Dabei wurden acht Fahrzeugführer positiv auf Drogen getestet, in allen Fällen wurden den Betroffenen Blutproben zur Beweissicherung entnommen. Gegen die Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein 22-Jähriger, für den ein Haftbefehl vorlag, konnte seine Festnahme durch die Zahlung des geforderten Geldbetrages vermeiden.

Die Beamtinnen und Beamten fertigten vier Strafanzeigen gegen Fahrzeugführer, die ohne die erforderliche Fahrerlaubnis fuhren. Im Rahmen der Kontrollen wurden außerdem insgesamt 37 Verwarngelder wegen diverser Verkehrsverstöße erhoben sowie drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

