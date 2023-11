POL-GF: Verletzte nach Unfällen am Samstagmorgen

Weyhausen und Meine (ots) - Am gestrigen Mittwoch waren Taschendiebe in Weyhausen und Meine erfolgreich. Beide Taten ereigneten sich am Vormittag, zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr. In einem Supermarkt am Laischeweg in Weyhausen wurde ein 79-Jähriger Opfer der Unbekannten. Der Mann hatte seine Geldbörse in einen Beutel gelegt, an der Kasse musste er das Fehlen feststellen. Die Täter erbeuteten so 200 Euro Bargeld und ...

