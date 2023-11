Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radmuttern gelöst

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt aktuell nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. An einem Vorderrad einer Sattelzugmaschine wurden Radmuttern gelöst. Der 31-jährige Geschädigte, er ist Mitarbeiter eines Transportunternehmens, bemerkte während der Fahrt am Morgen des gestrigen Mittwochs ungewöhnliche Geräusche. Bei einer Kontrolle stellte er mehrere, nur noch handfest angezogene Radmuttern am rechten Vorderreifen fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden die Radmuttern durch Unbekannte gelöst. Diese Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 21.11.2023, 15:30 Uhr und Mittwoch, 22.11.2023, 03:15 Uhr im kleinen Industriegebiet an der Straße Im Freitagsmoor in Gifhorn.

Zu den aufgenommenen Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell