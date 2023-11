Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feier endet mit mehreren Anzeigen

Sömmerda (ots)

Eine Party endete Freitag mit einem verletzten Polizeibeamten. In der Nacht hatten sechs Personen im Alter von 21 bis 24 Jahre in Sömmerda ausgelassen gefeiert. Dabei waren die Anwesenden so laut, dass die Polizei von Nachbarn verständigt worden war und die Partywütigen zur Ruhe ermahnt werden mussten. Nachdem die Beamten gegangen waren, drehten die Feiernden ihre Musik wieder auf. Daraufhin rückte die Polizei mit Verstärkung erneut an. Um für Ruhe zu sorgen, sollte die Musikbox sichergestellt werden. Der 24-Jährige regte sich darüber derart auf, dass er gefesselt werden musste. Er schlug und trat um sich und verletzte dabei einen Polizeibeamten dermaßen, dass dieser seinen Dienst nicht weiter fortsetzen konnte. Bei dem jungen Mann wurde zudem noch verbotene Pyrotechnik aufgefunden und sichergestellt. Die Feier endete für ihn mit mehreren Anzeigen. (SE)

