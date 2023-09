Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Rollers

Pirmasens

Am Freitagnachmittag kam es in der Volksgartenstraße in Pirmasens zu einem Diebstahl eines Rollers. Die Täter entwendeten hierbei den Piaggio Roller des 47-jährigen Geschädigten von seinem privaten Stellplatz. Die Polizei Pirmasens bitte um Hinweise unter der Tel. 06331 5200 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

