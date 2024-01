Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cappelner Dorfsheriff geht in den Ruhestand

Cloppenburg/Vechta

Am Mittwoch wurde der langjährige Stationsbeamte Polizeihauptkommissar Thomas Oer offiziell in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Der erfahrene Polizeibeamte begann seine Laufbahn im August 1979 in Bad Iburg. Nach seiner Ausbildung wurde er zur Bereitschaftspolizei nach Oldenburg versetzt. Im April 1985 zog es den Cappelner schon in die Nähe seiner Heimat. Er begann hier - nur wenige Kilometer entfernt von seinem Zuhause - seinen Dienst bei der Autobahnpolizei Ahlhorn. 2005 wechselte er an dieser Dienststelle vom Streifendienst zum Kriminalermittlungsdienst.

Ab 2010 verschrieb er sich dann dem Stationsdienst in Cappeln - und das mit Leib und Seele. Wenn man ihn fragt, welche Aufgaben ihm besonders am Herzen lagen, muss er nicht lange nachdenken: Kinder und Jugendliche positiv beeinflussen und begleiten. Sei es in der Präventionsarbeit oder aber auch "den Jugendlichen wieder auf den richtigen Weg zu helfen" - er legte stets Wert darauf, den jungen Menschen Perspektiven aufzuzeigen und ihnen zu helfen, in ein positives Umfeld zurückzukehren.

Doch nicht nur dienstlich scheint ihm der Einsatz für die Gemeinschaft ein Anliegen zu sein. Für seine Pensionierung hat er in den Fokus genommen, sich ehrenamtlich in einer gemeinnützigen Fahrradwerkstatt zu engagieren.

Dass er handwerklich begabt ist, zeigt auch seine Leidenschaft für motorisierte Zweiräder. Der nun pensionierte Polizeibeamte darf sich stolzer Besitzer von sechs Motorrädern nennen, an denen er nun in seiner neu dazugewonnenen Freizeit intensiver schrauben kann.

Thomas Oer ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern sowie Opa von zwei Enkelkindern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell