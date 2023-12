Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231204.2 Lunden: Geschädigter nach Unfall gesucht!

Lunden (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag auf einem Parkplatz in Lunden ereignet haben dürfte, sucht die Polizei nach einem Fahrzeug, an dem Schäden entstanden sein dürften.

Am Samstag meldete sich eine Autofahrerin bei der Polizei, nachdem sie an ihrem Fahrzeug einen Schaden festgestellt hatte. Dieser, so die Frau, dürfte entstanden sein, als sie am Freitag zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Koogstraße rangierte und einen anderen Wagen, vermutlich einen dunklen, touchierte.

Den Vorfall meldete die Dithmarscherin erst im Nachhinein, so dass die Polizei nun nach einem möglichen Geschädigten sucht. Er sollte sich in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 melden.

Merle Neufeld

