Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231201.2 Itzehoe und Schenefeld: Taschendiebe in Itzehoe und Schenefeld unterwegs

Itzehoe und Schenefeld (ots)

Am Donnerstagmittag (30.11.23) tätigte eine 70jährige Itzehoerin ihre Einkäufe in einem Geschäft der Feldschmiede. Ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit reichte offenbar aus und ein unbekannter Täter entwendete die mitgeführte Geldbörse aus dem Einkaufstrolley. Neben persönlichen Ausweispapieren und einer Bankkarte fehlen der Itzehoerin nunmehr 40 Euro Bargeld. Am Tag zuvor (29.11.23) wurde ein 57jähriger Schenefelder ebenfalls Ziel von Taschendieben bei seinem Einkauf um 13 Uhr in einem Supermarkt in der Marktstraße in Schenefeld. In der Backabteilung blockierte diesen eine ihm unbekannte Frau den Weg. Kurz nachdem der Kunde seinen Weg mit dem Einkaufswagen fortsetzen konnte, bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Jemand hatte diese aus der Jackentasche seines Winterparkas genommen. Auch hier entkam der Taschendieb mit 40 Euto Bargeld und einer Bankkarte. Aus aktuellem Anlass bittet die Polizei, besonders Aufmerksam bei Weihnachtseinkäufen zu bleiben und Wertsachen so gut wie möglich zu sichern.

