POL-IZ: 231130.6 Wilster: Unfallbeteiligter gesucht

Itzehoe (ots) - Am Dienstag ist es Telefonbetrügern gelungen, von einer jungen Frau Codes für Steam-Guthabenkarten zu erlangen. Als Gegenleistung sollte ein Gewinn winken, der allerdings nur ein leeres Versprechen war. Am Vormittag trat eine unbekannte Person per WhatsApp mit der Geschädigten in Verbindung und informierte sie über den Gewinn eines iPhones. Eine ...

