Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Lennestadt (ots)

Heute Morgen (19. Oktober) hat sich gegen 08:50 Uhr auf der Winterbergerstraße in Saalhausen ein Alleinunfall einer Fahrradfahrerin ereignet. Dabei befuhr die 67-Jährige mit ihrem Rad auf einen Bordstein auf und verlor dabei die Kontrolle. Sie stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie trug keinen Helm. Die 67-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Fahrrad ist gering.

