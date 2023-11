Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231130.3 Weddingstedt: Feuer in Produktionshalle bei Schweißarbeiten, zwei Leichtverletzte

Weddingstedt (ots)

Am Mittwoch (29.11.23) kam es um 11:43 Uhr zu einem Löscheinsatz in einer Fertigungshalle in der Industriestraße. Bei Schweißarbeiten geriet eine Schmierstoffanlage in Brand. Der Sachschaden wird derzeit auf circa 10.000 Euro geschätzt. Beteiligt waren die Feuerwehren aus Wesseln, Weddingstedt und Heide. Zwei Mitarbeiter (24 und 29 Jahre) verletzten sich leicht.

