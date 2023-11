Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231130.2 Dellstedt: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Dellstedt (ots)

Am Mittwoch (29.11.23) versuchten unbekannte Täter vermutlich in den frühen Morgenstunden in ein Einfamilienhaus in der Langen Reihe einzubrechen. Sie versuchten mehrfach, die Eingangstür aufzuhebeln, konnten sich jedoch keinen Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen. Gegen 2:30 Uhr verbellten Hunde auf dem Nachbargrundstück drei unbekannte Personen, die sich im Außenbereich aufhielten und sich schnell entfernten. Zu weiteren Sachschäden kam es nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und nimmt sachdienliche Hinweise unter 0481-940 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell