POL-IZ: 231130.1 Schülp: Diesel aus Baustellenfahrzeug entwendet, bereits zweite Tat auf Baustelle

Neufeld (ots) - Während die Bewohnerin eines Hauses in Neufeld geschlafen hat, drangen in der Nacht zum Dienstag Einbrecher in ihr Haus ein. Die Tat bemerkte die Dame erst am nächsten Morgen. Im Zeitraum von Montag, 22.30 Uhr, bis zum Dienstag, 09.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße An´t ...

mehr