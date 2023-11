Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231129.3 Neufeld: Einbrecher kommen zur Schlafenszeit

Neufeld (ots)

Während die Bewohnerin eines Hauses in Neufeld geschlafen hat, drangen in der Nacht zum Dienstag Einbrecher in ihr Haus ein. Die Tat bemerkte die Dame erst am nächsten Morgen.

Im Zeitraum von Montag, 22.30 Uhr, bis zum Dienstag, 09.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße An´t Fleet. Während dieser Zeit befand sich die Geschädigte schlafend im Bett. Die Täter durchsuchten einige Räume und entwendeten neben Schmuck und Münzen Bargeld. Gänzlich unbemerkt verließen sie das Objekt wieder.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bisher keine. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

