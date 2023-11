POL-IZ: 231129.2 Itzehoe: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Heide (ots) - Bereits am vergangenen Samstag ist es auf einem Parkplatz in Heide zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.45 Uhr auf einem Seitenparkplatz neben der E-Ladesäule am Rathaus in Heide im Postelweg. Hier hatte die Anzeigende ihren schwarzen BMW unversehrt abgestellt. ...

mehr