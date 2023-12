POL-IZ: 231204.1 Burg: Wer vermisst seinen Schlüsselbund?

Wesseln (ots) - Am Dienstag (28.11.23) versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 11 Uhr bis 22 Uhr in die Kirche am Amselweg einzubrechen. An einer Tür im rückwärtigen Bereich blieben deutliche Schäden durch Hebelversuche zurück. In die Räumlichkeiten gelangten die Täter nicht, sie entkamen unerkannt. Der Schaden an der Holztür wird derzeit auf 1000 Euro ...

