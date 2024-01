Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Sonntag, 28. Januar 2024, kam es gegen 19.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Emstekerstraße zu einer Körperverletzung: Nach Angabe des 21-jährigen Opfers aus Cappeln war es im Kreisverkehr (Emsteker Straße/Fritz-Reuter-Straße) zunächst zu einem "Beinaheunfall" gekommen. Er habe sich mit seinem schwarzen VW Golf 4 im Kreisel befunden, als ihm plötzlich der Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz, E-Klasse (Kombi, alteres Baujahr) die Vorfahrt genommen habe. Dieser sei aus Fahrtrichtung Emstekerfeld in den Kreisverkehr eingefahren. Hinter dem Mercedes habe sich ein silberner Skoda (Limousine) befunden, der in dieser Situation gehupt habe. Im Anschluss an den "Beinahezusammenstoß" hätten sich der 21-Jährige und der bislang unbekannte Fahrzeugführer zum Parkplatz des genannten Verbrauchermarktes begeben. Hier sei dann zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf habe der Fahrer des schwarzen Mercedes Kombi dem Cappelner dann 2x im mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter habe sich im Anschluss zurück in sein Fahrzeug begeben und sich damit in Richtung Emstekerfeld entfernt. Er wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 190 cm groß, - kräftig, - kurze braune Haare, - Vollbart - bekleidet mit einer grünen Bomberjacke, dunkelblauem Shirt, blau-grauer Jeans und weißen Sneakern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Tel.: (04471/ 1860-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht/Sachbeschädigung

Am Dienstag, 30.01.2024, gegen 11:55 Uhr parkte eine 31-jährige Frau aus Molbergen ihren Pkw auf dem Parkplatz einer Apotheke an der Cloppenburger Straße. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigung an der Heckscheibe fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

Garrel - Diebstahl eines Bienenvolkes

Im Zeitraum von Samstag, 27.01.2024, 12:00 Uhr, bis Montag, 29.01.2024, 15:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Bienenvolk am Pöhlendamm in Nikolausdorf. Der Schaden wird auf 300,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 36-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr am Dienstag 30.01.2024, gegen 11:20 Uhr mit seinem Pkw den Werner-Eckart-Ring, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 26.01.2024, zwischen 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 70-jährigen Mannes aus Halen/Emstek. Der 70-Jährige hatte seinen Pkw, einen grauen Mercedes GLC, auf einem Parkplatz an der Straße Auf dem Hook abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 30.01.2024, gegen 17:15 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Emsteker Straße, Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe der Einmündung Lindenallee kommt es zum Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Kind und ihrem E-Scooter. Die 13-Jährige befuhr in gleicher Richtung den Geh- und Radweg. Die 13-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Für den E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz.

