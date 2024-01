Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Fahrradkontrollen

Am Freitag, 26.01.2024, wurden in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr Lichtkontrollen in der St. Johannes-Straße durchgeführt. Insgesamt gab es 23 zu beanstandende Fahrräder. Betroffen waren sowohl Grundschüler als auch Oberschüler.

Molbergen - Diebstahl eines Fahrradständers

Im Zeitraum von Samstag, 27.01.2024, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 28.01.2024, 08:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Fahrradständer an der Stedingsmühler Straße, dortiger Busbahnhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.04475/94122-0) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

Am Montag, 29.01.2024, gegen 18:05 Uhr, befuhren zwei unbekannte Personen mit ihren Motorcross-Maschinen ein Schulgelände an der Schulstraße. Beim Fahren mit den Maschinen auf dem Schuldgelände fuhr eine der Personen in die Glasfassade der Bushaltestelle und entfernte sich anschließend. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel: 04474/93942-0) entgegen.

Cappeln - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 29.01.2024, gegen 08:25 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Cloppenburg mit einem Pkw die Warnstedter Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Molbergen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 29.01.2024, gegen 23:35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger aus Molbergen mit einem Pkw die Straße Am Kreuzberge, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Vortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 27.01.2024, 13:00 Uhr bis Montag, 29.01.2024, 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Zaun einer Werkstatt an der Straße Zum Brook. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell