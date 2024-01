Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach einer Serie von Wohnungseinbrüchen:

Zwischen Freitag, 26. Januar 2024, 13.30 Uhr, und Samstag, 27. Januar 2024, 11.00 Uhr, kam es in Vechta zu mehreren Einbruchdiebstählen in Wohnhäuser. Betroffen waren der Dornbusch, der Kampgartenweg und die Dohlenstraße. In allen Fällen nutzen die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, drangen gewaltsam in die jeweiligen Objekte ein und entwendeten Bargeld. Zeugen, die im o.a. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte umgehend an die örtliche Polizeidienststelle, Tel.: (0 44 41) 94 30. Die Anwohner der tatbetroffenen Straßen, deren Häuser und Grundstücke mit Videokameras ausgestattet sind, werden auf diesem Wege gebeten, die Aufnahmen der zurückliegenden Tage zu sichten. Sollte Ihre Kameras Personen erfasst haben, die sich widerrechtlich auf ihrem Grundstück aufgehalten haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit der Polizei Vechta in Verbindung. Vielen Dank!

