Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren ohne Führerschein

Am Sonntag, 28.Januar 2024, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger aus Barßel mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Zudem bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Gegen den 16-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und die Eltern des Jugendlichen in Kenntnis gesetzt.

Saterland OT Ramsloh Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 28. Januar 2024, wurde gegen 23.10 Uhr auf der Hauptstraße in Ramsloh, Fahrtrichtung Strücklingen, in Höhe der Straße Vossentange, ein 18-Jähriger aus dem Saterland auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell